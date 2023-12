Prasówka Pruszcz Gdański 12.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

Na terenie jednej z firm kurierskich doszło do kradzieży paczki z telefonem wartym ok. 3 tys. zł. Kryminalni odzyskali telefon i zatrzymali pracownika firmy. Mężczyźnie grozi do 5 lat.

Do świąt już tuż, tuż. Przypomina nam o tym jedno z najbardziej klimatycznych wydarzeń w powiecie gdańskim - Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy. 11 edycja tego Konkursu odbyła się w sobotę 9 grudnia w gminie Trąbki Wielkie. Pięknie ustrojone stoły uginały się pod pysznym jedzeniem. Było też "gotowanie na żywo", degustacja wszystkich potraw oraz wspólne kolędowanie. Zajrzyjcie do naszej relacji.