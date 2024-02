Prasówka Pruszcz Gdański 10.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02, w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Koperty życia" dla seniorów z gminy Pruszcz Gdański. One mogą uratować życie!”?

Prasówka Pruszcz Gdański 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Koperty życia" dla seniorów z gminy Pruszcz Gdański. One mogą uratować życie! W gminie Pruszcz Gdański seniorzy mogą odbierać "Koperty życia". Może ona uratować życie. Informacje zawarte w kopercie – w przypadku wypadku lub zasłabnięcia, umożliwią służbom medycznym i nie tylko, bo także policji, straży pożarnej, szybką reakcję. Warto ją mieć w domu i trzymać ... w lodówce.

📢 Protest rolników w Pruszczu Gdańskim. Rolnicy przejechali przez centrum miasta W czwartek 9 lutego rolnicy protestują na drogach, także ci z województwa pomorskiego i powiatu gdańskiego. Po południu kolumna rolników przejechała przez główne skrzyżowanie w Pruszczu Gdańskim. 📢 Bielizna, grzebienie, instrukcja do telewizora... Niesłychane, co ludzie chcą oddać za darmo na OLX! Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Prasówka 10.02 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 O najnowszej książce "Marsz Śmierci" rozmawiano w Pruszczu Gd. Szli głodni w mrozie przez Żuławy, Pruszcz, Kaszuby Szli w mrozie, głodzie, strachu. Niewielu z tych, którzy zmarli po drodze mają swoje groby. Zginęli w rowach, pod lodem. Ci, którzy przeżyli do końca życia zapamiętali, to co ich spotkało. O najnowszej książce dotyczącej tragicznego marszu więźniów obozu KL Stutthof, który miał miejsce zimą 1945 roku, opowiedział na spotkaniu w Pruszczu Gdańskim dr Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof. W czwartek w Domu Wiedemanna odbyła się promocja książki "Marsz śmierci. Ewakuacja piesza więźniów KL Stutthof i jego podobozów. 25 stycznia - 3 maja 1945".

📢 Głód poczujesz, rolnika uszanujesz! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku. 📢 Najsmaczniejsze polskie zupy domowe. Proste, smaczne i pożywne. Przepisy na tradycyjne polskie zupy. Rosół, barszcz, pomidorowa Zupa to nieodłączny element tradycyjnego polskiego obiadu. To właśnie od domowej, rozgrzewającej zupy zaczynamy dwudaniowy posiłek w polskich domach. To nie tylko pyszne i rozgrzewające danie ale także potrawa pełna wartości odżywczych, do tego zdrowa i sycąca. Zebraliśmy przepisy na tradycyjne polskie zupy, które smakują jak u mamy!

📢 Protest rolników w całej Polsce. Tędy dziś nie przejedziesz, będą blokady dróg. Zobacz, gdzie napotkasz utrudnienia w różnych regionach Trudności w ruchu drogowym już objęły wiele miejsc, w całej Polsce rozpoczął się protest rolników. Od godziny 10 blokady dotknęły drogi krajowe i wojewódzkie, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Zobacz, gdzie nie przejedziesz samochodem osobowym. 📢 Europejskie stolice są za drogie i zbyt zatłoczone? Oto 5 tańszych alternatyw dla wakacji w europejskich stolicach Planując wakacyjną podróż do Europy, nie zawsze trzeba kierować się do stolicy kraju. Czasem odwiedzenie drugiego co do wielkości miasta może okazać się równie atrakcyjne, a nawet bardziej ekonomiczne. Oto sześć miejskich alternatyw, które warto rozważyć, podróżując po europejskich lądach.

