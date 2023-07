Prasówka 9.07.2023 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

To nieco nietypowa atrakcja Gdańska. Mowa o 150-letnim podziemnym zbiorniku wody Stara Orunia z największym siedliskiem nietoperzy na Pomorzu. W środku przenosimy się w inne czasy. Zbiornik można zwiedzać w ramach turystycznego Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, który tworzą jeszcze -ponad 100-letni zbiornik wody Stary Sobieski z efektem echo oraz współczesny zbiornik wody Kazimierz.

Marta Sławuta i Natalia Michalska, mieszkanki Pruszcza Gdańskiego i Juszkowa, prowadzą charytatywną akcję „Z sercem do ołtarza”. Na czym to polega? Otóż dzięki darczyńcom pozyskują suknie ślubne, które miały już swoją premierę, a które później trafiają na aukcje charytatywne.

Boisko wielofunkcyjne, ścieżki dla rolkarzy, parkour, wybiegi dla psów, plac zabaw - to i wiele innych atrakcji będzie na nowym terenie rekreacyjnym, który powstaje u zbiegu ulic Obrońców Pokoju i Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim. Zakończenie prac planowane jest na sierpień. Zobaczcie, co jest już zrobione.

To największa inwestycja w historii gminy Pszczółki. W Różynach powstanie nowa szkoła podstawowa o powierzchni ok. 1100 m kw. za kwotę ponad 14 milionów złotych. W środę 5 lipca gmina podpisała z wykonawcą umowę na budowę nowej placówki.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Teraz uczniowie mogą uzupełniać wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych.

3 tysiące kilometrów ma do przemierzenia Karol Zdrojewski, który ruszył dziś z Pruszcza Gdańskiego w drogę dookoła Polski, by ratować życie 7-letniego Franka, który walczy z neuroblastomą 4 stopnia. Podróż ma potrwać 3 miesiące. Zebrać trzeba milion złotych na szczepionkę, dzięki której nie dojdzie do wznowy.