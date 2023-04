Prasówka 9.04.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

W kościołach w Pruszczu Gdańskim przygotowano Groby Pańskie, przy których wierni czuwają i modlą się do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Przepełnione symboliką budzą ciekawość i prowokują do przemyśleń. Zobaczcie, jak wyglądają w tym roku Groby Pańskie w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim.

Wielki Piątek w kościele katolickim to czas przemyśleń. Pomóc mają w tym ciemnice i Groby Pańskie, które pojawiają się w tym czasie w kościołach. Tradycyjnie parafianie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Pszczółkach przygotowali ciemnicę i Grób Pański. Wzięli także udział w piątkowej liturgii.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos…

lenovo tab m8 (2. generacji) to niewielki tablet, …

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5V0291PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 to rodzinny tablet, który robi wraż…

Są pierwsze ustalenia po wypadku awionetki SportStar pod wsią Ostrowie, gdzie ranni zostali dwaj piloci. Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport. Co ustalono w sprawie katastrofy awionetki, która wystartowała z lotniska w Pruszczu Gdańskim? Sprawdźcie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wielka Sobota to dzień, który poprzedza Wielkanoc, najważniejsze święta w religii chrześcijańskiej. W wielu domach to moment ostatnich przygotowań. Podpowiadamy, co można, a czego robić się nie powinno, a także czy w Wielką Sobotę obowiązuje post.

Horoskop dzienny na piątek 7 kwietnia 2023. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć?