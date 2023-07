Prasówka 8.07.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

EA Sports FC pojawi się na rynku już wkrótce. Dzięki przeciekom wiemy o grze coraz więcej. Pojawiły się kolejne doniesienia, zgodnie z którymi na okładkę gry nareszcie trafi ktoś inny, niż Kylian Mbappe. Ma być to młody, norweski zawodnik, co do którego świat piłki nożnej ma duże nadzieje. Co więcej, cena gry ma wzrosnąć w porównaniu z zeszłym rokiem.