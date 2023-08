Prasówka 4.08.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

W pruszczańskim Domu Wiedemanna przy ul. Krótkiej 6 zagościła wystawa pod nieco intrygującym tytułem „Architektura niechciana w Pruszczu Gdańskim i Powiecie Gdańskim 1920-1956”. Mimo że w tytule jest słowo "niechciana", to z punktu widzenia historii jest jak najbardziej potrzebna - mówią autorzy wystawy i zachęcają, by zwrócić uwagę na budynki, które są koło nas. Wystawa podzielona jest na dwie epoki - dwie ideologie totalitarne; faszystowską i komunistyczną. Zajrzyjcie i zobaczcie, jakie budynki przetrwały w dobrym stanie do dnia dzisiejszego.