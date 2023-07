Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do zderzenia 2 samochodów osobowych i ciężarówki doszło prze 9:00 na drodze wojewódzkiej 222 w miejscowości Gołębiewko. Ranni z samochodów osobowych są pod opieką załóg karetek pogotowia, na miejscu lądował też śmigłowiec pogotowia lotniczego. Droga jest całkowicie zablokowana.

Watershow to niezwykły cyrk, bo... na wodzie. Jest to widowisko jedyne swego rodzaju, podczas którego widzowie mają szansę obejrzeć zdumiewające akrobacje z wykorzystaniem basenu i fontann. Artyści występujący na tej "wodnej scenie" należeli do państwowego cyrku Ukrainy. Co dostajemy podczas półtoragodzinnego show?

Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego, którego niepokoi się o bezpieczeństwo osób przychodzących na pruszczańskie cmentarze. - Jest tu niebezpiecznie - mówi - Od klamki, na której można palce połamać, po nierówne chodniczki i gęsto ustawiane ławeczki.