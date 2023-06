Prasówka 30.06.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

29 czerwca o godz. 18:00 informowaliśmy o nieszczęśliwym wypadku do jakiego doszło na promie Stena Line, który znajdował się na Morzu Bałtyckim. Z pokładu wypadło 7-letnie dziecko, a z nim osoba dorosła. Media podają, że osobą dorosłą była kobieta, która wyskoczyła za swoim dzieckiem. Agnieszka Zembrzycka, rzecznik prasowy Stena Line zaprzecza tej wersji zdarzeń.

Dzień drugi tegorocznego Open'era to z pewnością moment świetności Tent Stage - czyli mniejszej sceny, na której pojawiają się artyści, którzy mogą zgromadzić stosunkowo niewielką ilość fanów. Jak się jednak okazało, założenie to było zupełnie mylne w przypadku Mroza.

Czwartek to kolejny dzień Open'era w Gdyni. Pierwsze koncerty już za nami, a pogoda dopisuje. Festiwalowicze tłumnie zebrali się pod sceną obejrzeć występy na mniejszych scenach, bo to właśnie na nich wybrzmiały pierwsze nuty drugiego dnia imprezy. Dziś zdecydowanie rządzi Tent Stage, na którym Mrozu zgromadził prawdziwe tłumy.

Dramatyczne sceny rozegrały się na Bałtyku . Dwie osoby znalazły się za burtą ogromnego promu Stena Spirit. 7-letnie dziecko wpadło do wody, za nim rzuciła się 36-letnia matka. Poszkodowanych wyłowiono z wody tuż przed godziną 18:00. Oboje są obywatelami Polski.

Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

O cateringach dietetycznych z pewnością słyszał już każdy. Wiele osób ma na swoim koncie przetestowanie rozmaitych diet pudełkowych. Trzeba bowiem przyznać, iż dzięki cateringowi dietetycznemu można nie tylko wysmuklić swoją sylwetkę, ale również zaoszczędzić sporo czasu, który do tej pory trzeba było poświęcić na robienie zakupów i przyrządzenie posiłków. U kogo fit catering sprawdzi się więc najlepiej? Jaka firma cateringowa cieszy się największą popularnością wśród klientów? Kto komponuje posiłki w tego typu firmach? Na te oraz na wiele więcej innych pytań zainteresowani z pewnością znajdą odpowiedzi w poniższym artykule.

Do ilu wypadków ze skutkiem śmiertelnym dochodzi każdego dnia w Polsce? Policja już po raz piąty uruchomiła projekt pn. "Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2023". Projekt na celu ma ukazanie skali tragedii, do jakich dochodzi każdego dnia na polskich drogach, a również uświadomienia kierowców o potrzebie ich odpowiedzialnej jazdy i zachowaniu rozwagi w trakcie jazdy. Mapa jest aktualizowana na bieżąco.

Jann zdobył popularność dzięki preeliminacjom do Eurowizji 2023. Co prawda nie on reprezentował Polskę w konkursie głównym, ale publiczność pokochała jego energię. Na początku czerwca wystąpił na Orange Warsaw Festival, a owocny miesiąc kończy koncertem na Open'erze. Zobaczcie zdjęcia!