Prasówka 28.09.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

Kontrole zbóż mogą zostać przeniesione na granicę litewską i do niemieckich portów - to niektóre z propozycji, o których rozmawiali ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. W rozmowach pojawił się pomysł licencjonowania zbóż, Polska musiałaby wypracować odpowiednie procedury. - Budujemy mechanizmy na przyszłość, trzeba wygasić niepotrzebne emocje - mówi Robert Telus.

Andrzej Kobylarz, bezpartyjny kandydat do Senatu z okręgu nr 66, który obejmuje powiaty: gdański, tczewski, starogardzki, otrzymał poparcie PiS. Ogłosił to na konferencji prasowej w Starogardzie Gdańskim poseł Kazimierz Smoliński, pełnomocnik PiS w tych trzech powiatach.

Uwaga! W mięsie mielonym wołowym inspektorzy sanepidu znaleźli bakterie Salmonella spp. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, by nie spożywać tego produktu. Partia mięsa, która trafiła do sklepów sieci Lidl, została wycofana. Mięsa nie wolno spożywać, ostrzegają inspektorzy, bo wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego!