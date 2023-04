Prasówka 26.04.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

Ile dać na ślub? To pytanie nurtuje chyba każdą osobą, która wybiera się na wesele. Organizacja przyjęcia weselnego to spory wydatek dla nowożeńców, ich rodziców, ale także i dla gości. Ile powinniśmy włożyć do koperty, aby nie popełnić gafy? Czy można w kontekście wesela i ślubu mówić o gafie? Dużo zależy od stopnia pokrewieństwa między parą młodą, a uczestnikami wesela. Ile dać do koperty na ślub? Zobacz kwoty, jakie obowiązują w 2023 roku.