Prasówka 22.12.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla całego województwa pomorskiego. We wszystkich powiatach obowiązuje drugi stopień zagrożenia spowodowanego silnym wiatrem. Podmuchy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h!

W środę, 20 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Cedry Wielkie. Podczas obrad podjęto uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu. Jakie inwestycje będą realizowane w 2024 roku? To m.in. budowa stadionu w Cedrach Wielkich.

Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta.