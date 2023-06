Prasówka 22.06.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

Prasówka Pruszcz Gdański 22.06: top 3 artykuły z wczoraj

Jagna Niedzielska to polska ikona idei zero waste. Rozpoznawalność przyniósł jej programy telewizyjne – „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek” i „Widelcem po mapie”. Propagatorka nurtu zrównoważonego rozwoju popularyzuje go m.in. w książce „Bez resztek”. Na swój drugi dom Jagna Niedzielska wybrała Szczawno-Zdrój, gdzie stworzyła wyjątkowy projekt „Dom z piernika”. Zobacz, jak w tej niezwykłej przestrzeni dumnie się prezentują porcelanowe bibeloty i meblarskie perełki designu.