Prasówka 18.06.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

W sobotę 17 czerwca rozpoczęły się 32. Dni Pruszcza Gdańskiego. Na stadionie przy Centrum Kultury i Sportu odbywają się występy, zabawy i animacje. Podczas otwarcia wydarzenia burmistrz Pruszcza przekazał klucz do miasta dzieciom. Podarował także prezent małej pruszczance, która przyszła na świat podczas ubiegłorocznych Dni Pruszcza. Zobaczcie naszą relację.

To już czwarta edycja Loterii Pit w Pruszczu Gdańskim. Dziś zwycięzcom wręczono nagrody. Samochód - hybrydowa Toyota Yaris powędrowała do pana Pawła, a 5 tysięcy złotych do pani Eweliny.