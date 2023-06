Prasówka 17.06.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

Piłkarska reprezentacja Polski zagrała towarzyski mecz z Niemcami na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. To spotkanie było okazją do pożegnania Jakub Błaszczykowskiego, wieloletniego reprezentanta i kapitana drużyny narodowej. Internauci dopisali i przygotowali fantastyczne i bardzo zabawne memy dotyczące meczu reprezentacji Polski i Niemiec.

Już w ten weekend 17-18 czerwca odbędą się XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego. Grzegorz Hyży, Chłopcy z Placu Broni, półmaraton rolkarski, mistrzostwa w wyciskaniu sztangi, pokazy, występy, animacje dla dzieci - to tylko część atrakcji zaplanowanych na tegoroczne Święto Miasta. Zobacz szczegółowy program Dni Pruszcza.

Prasówka 17.06 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia

To już czwarta edycja Loterii Pit w Pruszczu Gdańskim. Dziś zwycięzcom wręczono nagrody. Samochód - hybrydowa Toyota Yaris powędrowała do pana Pawła, a 5 tysięcy złotych do pani Eweliny.