Prasówka 15.12.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

Zespół ekspertów stworzył listę najlepszych miejsc w Europie na podróżowanie w nadchodzącym 2024 r. Zestawienie ma sporo zaskoczeń: nie ma Paryża ani Barcelony, są za to inne miasta i regiony w sam raz na wypoczynek w słońcu, przygody na łonie natury i wielkomiejską zabawę. Sprawdźcie, gdzie najbardziej warto zaplanować urlopy i wakacje w Europie w 2024 r.

W czwartek 14 grudnia w Urzędzie Miasta odbyła się sesja budżetowa rady Miasta Pruszcz Gdański. Radni uchwalili budżet na rok 2024. Jak mówi burmistrz Pruszcza - jest to bardzo proinwestycyjny budżet. W przyszłym roku ruszy m.in. największa inwestycja w historii miasta - budowa ulicy Strzeleckiego wraz z trzema obiektami mostowymi nad Radunią. To z pewnością zmieni sposób poruszania się po Pruszczu i rozładuje korki. Do tego dochodzą inwestycje związane z rewitalizacją zabytków czy projektów mieszkańców.