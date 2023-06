Prasówka 15.06.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

Zaginął 46-letni Robert Ryfa. Mężczyzna ostatni raz był widziany 12.06.2023 w miejscowości Kaczki w gm. Trąbki Wielkie i nie dotarł do miejsca przebywania w Gdańsku.

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.