Prasówka 14.09.2023 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

Prasówka 14.09 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia

Ministerstwo Cyfryzacji i lokalni politycy apelują do organów prowadzących szkoły podstawowe o składanie wniosków w rządowym programie. Do rozdysponowania jest niemal pół mln komputerów. Tymczasem cały czas jest jeszcze niemal 5 tys. szkół, które ich nie otrzymały, bo do ministerstwa nie dotarły dokumenty. w Pomorskiem to 148 placówek.