Prasówka 11.06.2024 Pruszcz Gdański. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego

Podwyżki cen prądu od wakacji? Wiemy, jaka będzie maksymalna cena za prąd, kto będzie musiał zapłacić więcej i o ile. Jeśli rachunki będą za duże, pomóc ma bon energetyczny. To on ma pomóc m.in. wysokie rachunki za prąd. Wylicz dokładnie, ile trzeba będzie płacić za prąd po zmianach.

Policjanci kryminalni zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który posiadał narkotyki-marihuanę. Zatrzymany usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

Za nami wybory do Europarlamentu. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego i powiatu gdańskiego podczas niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Magdalena Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Müller z Prawa i Sprawiedliwości. Według danych z Państwowej Komisji Wyborczej to oni będą reprezentować Pomorze w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Na decyzję wyborców najdłużej czekać musiał jeden z liderów KO Janusz Lewandowski, który również uzyskał mandat. Do Parlamentu Europejskiego nie dostała się natomiast Anna Fotyga, „jedynka” z listy PiS na Pomorzu.

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym woj. pomorskie Koalicja Obywatelska zdobyła 51,06 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość - 28,07 proc., Konfederacja - 9,37 proc., a Trzecia Droga - 5,40 proc. Lewica jest na piątym miejscu z 34 570 głosami, czyli 4,65 proc - to dane PKW ze wszystkich komisji w tym okręgu. Głosowało 42,61 proc. wyborców.

Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiadomo ilu mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i powiatu gdańskiego udało się do urn, by zagłosować. Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję na godz. 17.