Nie tylko zamek w Łapalicach. Inny wielki i tajemniczy projekt słynnego inwestora z Gdańska

Pozwolenie na budowę ogromnej posiadłości w Postołowie

Nie tylko Łapalice nie zostały dokończone. W Postołowie niszczeją baseny

Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej…

Nisze grobowe i krematorium wzbudziły niepokój mieszkańców Postołowa

Dwadzieścia lat temu największe kontrowersje wśród okolicznych mieszkańców wzbudziło rozpoczęcie budowy nisz grobowych (prawie 150). Do akcji wkroczył powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Szybko okazało się, że inwestor buduje więcej, niż ma w pozwoleniu. W 2003 roku wojewoda pomorski, na wniosek inspekcji budowlanej, cofnął pozwolenie na budowę. Aby kontynuować inwestycję, właściciel musiał wykonać nowy projekt i uzyskać ponowne pozwolenie. Jednak tego nie zrobił.

Z upływem czasu, to co wybudowano zaczęło niszczeć. Pojawili się zbieracze złomu. Złodzieje wynosili stąd wszystko, co można było sprzedać.