MOPS w Pruszczu Gd. zostanie rozbudowany. W nowym skrzydle będzie Dom Aktywności Seniora

Obecny budynek MOPS-u jest zdecydowanie za mały na to wszystko.

- Obecnie seniorzy spotykają się w MOPS-ie, ale te warunki, które mają są nie najlepsze - mówi burmistrz. - Mieliśmy do wyboru albo budować zupełnie nowy budynek, albo skorzystać z tego, że ta działka jest na tyle duża, że można ją jeszcze wykorzystać, a przy okazji też wykorzystać kadrę, która w MOPS-ie pracuje. Wyobrażamy sobie to w ten sposób, że każdy chętny senior będzie mógł z tego korzystać. Przychodzić, grać w szachy ze znajomymi, grać w karty czy uczestniczyć, chociażby w zajęciach rehabilitacyjnych. W związku, z tym że seniorzy bardzo lubią tańczyć, że ta sala będzie mogła służyć także do potańcówek.