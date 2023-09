Lista lokali wyborczych w gm. Kolbudy. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Glazurowa 1, 80-180 Kowale numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Sportowa 30, 80-180 Jankowo Gdańskie numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Otomińska 6, 83-050 Bąkowo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Brzozowa 1, 83-050 Pręgowo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Apollina 7, 80-180 Kowale numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: gen. Józefa Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Brunona Gregorkiewicza 11, 83-050 Bielkówko numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 5, 83-050 Lublewo Gdańskie numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Leśna Góra 7, 83-050 Buszkowy numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak zagłosować w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach studenckich, zakładach karnych?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach, ponieważ zostaną dopisani do spisów wyborców. Dyrektor jednostki ma obowiązek powiadomić osoby, które przebywają w danej jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Bardzo podobnie wygląda kwestia głosowania osób przebywających w domach studenckich oraz zespołach domów studenckich. Jeśli utworzone są w nich obwody głosowania, to wyborcy zostaną dopisani do określonych spisów. We wszystkich tych sytuacjach wyborcy zostaną jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.