Kąpieliska w Pruszczu Gdańskim i okolicy - otwarte (13.06). Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska otwarte w Pruszczu Gdańskim. Gdzie można popływać w Pruszczu Gdańskim i w okolicy?

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Na kąpielisku możesz czuć się bezpiecznie. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Pruszczu Gdańskim.

Kąpielisko gminne Kolbudy

Kąpielisko: Gdańsk Stogi

Kąpielisko: Molo Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: 🚩Gdańsk Sobieszewo

Kąpielisko: 🚩Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: Hallera Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: Piastowska Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: 🚩Gdańsk Orle

Kąpielisko: Sopot-32A-33

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I

Kąpielisko: 🚩Gdańsk Świbno

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe II

Kąpielisko gminne w Przywidzu

Kąpielisko: Sopot - 13-17

Kąpielisko: Sopot Park Północny

Kąpielisko: Sopot-K22

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Kąpielisko Mikoszewo

Kąpielisko: Gdynia Orłowo

Kąpieliska w pobliżu Pruszcza Gdańskiego

