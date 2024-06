Kąpieliska w Pruszczu Gdańskim i okolicy - czynne 26.06. Gdzie dziś warto się wybrać?

Kąpieliska w Pruszczu Gdańskim. Gdzie można kąpać się w Pruszczu Gdańskim i w okolicy?

Kąpielisko gminne Kolbudy

Kąpielisko: Gdańsk Stogi

Kąpielisko: 🚩Molo Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: 🚩Gdańsk Sobieszewo

Kąpielisko: 🚩Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: Hallera Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: Piastowska Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: 🚩Gdańsk Orle

Kąpielisko: Sopot-32A-33

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I

Kąpielisko: 🚩Gdańsk Świbno

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe II

Kąpielisko gminne w Przywidzu

Kąpielisko: Sopot - 13-17

Kąpielisko: Sopot Park Północny

Kąpielisko: Sopot-K22

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Kąpielisko Mikoszewo

Kąpielisko: Gdynia Orłowo

Kąpieliska w pobliżu Pruszcza Gdańskiego

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Na kąpielisku miło spędzisz czas w gorące dni. Zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij również o kremie z filtrem, by chronić skórę oraz o wodzie lub innych napojach. Warto mieć ze sobą również książkę lub telefon i słuchawki. Jeśli wolisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę.