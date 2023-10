Gdzie na spacer do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 14 - 15 października

Ścieżki spacerowe w okolicy Pruszcza Gdańskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 10 km od Pruszcza Gdańskiego, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Jezioro Otomińskie zna zapewne niejeden trójmiejski amator aktywnego wypoczynku. Akwen ten odwiedzaliśmy już wielokrotnie i to o różnych porach roku. Szczególnie jednak upodobaliśmy sobie trasę wiodącą przez lokalne lasy, w których skrywa się wiele ciekawostek m.in. liczne mokradła oraz neolityczna kopalnia bursztynu, po której pozostał głęboki na kilkanaście metrów lej. Spacerując wzdłuż urwiska ma się wrażenie jakby była to dziura po meteorycie.

Główna trasa rekreacyjna skupia się na pętli wokół tutejszego jeziora, jednak chcąc odpocząć od tłumów warto zagłębić się nieco w lesie i poznać mniej uczęszczane przez turystów szlaki i ścieżki. Dla łatwiejszej orientacji w terenie skorzystać można z oznakowanych szlaków pieszych, którymi dotrzeć można m.in. do Rezerwatu Przyrody "Bursztynowa Góra". Urządzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa w 1954 r. w celu zachowania w niezmienionym stanie dawnej kopalni bursztynu oraz wyrobisk wyeksploatowanych szybów. Niegdyś była to kopalnia odkrywkowa, dziś pozostały po niej wyrobiska w postaci lejów. Największy z nich, który udostępniony jest dla turystów ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości. Nawiguj

Przedstawiam Wam jedną z propozycji trasy do zrealizowania w tym terenie. Na początek rundka brzegiem Jeziora Otomińskiego. Szczególnie polecam przebyć ją o wschodzie lub zachodzie słońca. Następnie cel wyprawy to kolejny zbiornik wodny, bardzo malowniczy nieopodal drogi do Bąkowa. Na deser trasa w kierunku Widlina do Raduni i powrót do Otomina.

Dlaczego warto chodzić na spacery?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to.

Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.