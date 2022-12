Gdzie na spacer do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Pomysły spędzenie czasu w weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Wycieczki ze spacerem w okolicy Pruszcza Gdańskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 10 km od Pruszcza Gdańskiego, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,02 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 124 m

Trasę spacerową mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego poleca Chodzezkijami

Już 16 września 2017 r. odbędzie się III edycja Rodzinnego Biegu! Szykujemy dla Was pełną wyzwań dziesieciokilometrową trasę!

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Jezioro Otomińskie i okoliczne mokradła

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,62 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podejść: 977 m

Suma zejść: 989 m