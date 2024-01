Gdzie na nordic walking do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Urokliwe trasy na weekend 3 - 4 lutego

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking w pobliżu Pruszcza Gdańskiego? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień. Jeśli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać z Pruszcza Gdańskiego na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 10 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking w okolicy Pruszcza Gdańskiego

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź, jaka będzie pogoda w Pruszczu Gdańskim. W sobotę 3 lutego według prognozy pogody ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 27%. W niedzielę 4 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 7°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 35%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Oficjalna trasa 3 Biegu Rodzinnego Czyste Miasto Gdańsk - 10km 16.09.2017 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,02 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 124 m Chodzezkijami poleca trasę uprawiającym nordic walking z Pruszcza Gdańskiego

Już 16 września 2017 r. odbędzie się III edycja Rodzinnego Biegu! Szykujemy dla Was pełną wyzwań dziesieciokilometrową trasę!

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Muzeum Zegarów Wieżowych Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,74 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 80 m Max_c74 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Pruszcza Gdańskiego Wycieczka piesza do Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku. Muzeum mieści się w wieży kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny. Sam kościół jest najstarszym kościołem parafialnym w Gdańsku i warto go odwiedzić przy okazji zwiedzania muzeum. Na wieży kościoła znajduje się doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Jezioro Otomińskie i okoliczne mokradła Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,62 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podejść: 977 m

Suma zejść: 989 m GR3miasto poleca trasę uprawiającym nordic walking z Pruszcza Gdańskiego

Jezioro Otomińskie zna zapewne niejeden trójmiejski amator aktywnego wypoczynku. Akwen ten odwiedzaliśmy już wielokrotnie i to o różnych porach roku. Szczególnie jednak upodobaliśmy sobie trasę wiodącą przez lokalne lasy, w których skrywa się wiele ciekawostek m.in. liczne mokradła oraz neolityczna kopalnia bursztynu, po której pozostał głęboki na kilkanaście metrów lej. Spacerując wzdłuż urwiska ma się wrażenie jakby była to dziura po meteorycie. Główny cel naszej wycieczki: Główna trasa rekreacyjna skupia się na pętli wokół tutejszego jeziora, jednak chcąc odpocząć od tłumów warto zagłębić się nieco w lesie i poznać mniej uczęszczane przez turystów szlaki i ścieżki. Dla łatwiejszej orientacji w terenie skorzystać można z oznakowanych szlaków pieszych, którymi dotrzeć można m.in. do Rezerwatu Przyrody "Bursztynowa Góra". Urządzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa w 1954 r. w celu zachowania w niezmienionym stanie dawnej kopalni bursztynu oraz wyrobisk wyeksploatowanych szybów. Niegdyś była to kopalnia odkrywkowa, dziś pozostały po niej wyrobiska w postaci lejów. Największy z nich, który udostępniony jest dla turystów ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości.

Nawiguj

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.