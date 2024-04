Gdzie możesz zjeść lody w Pruszczu Gdańskim? Sprawdź kuszące smakiem miejsca

Lodziarnie w Pruszczu Gdańskim

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Pruszczu Gdańskim, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Jakie lody możesz zjeść w Pruszczu Gdańskim?

Robione są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. Do tego możemy zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. To zazwyczaj sorbety albo lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te tradycyjne i z pewnością zdrowe.

Lody dawniej

W czasach powojennych produkcja lodów rozwinęła się na dużą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawane były na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Pruszczu Gdańskim powstawały w okolicach centrum i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostać można było jedynie w okresie letnim, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.