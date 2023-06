Czerwiec 2023 w Pruszczu Gdańskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Pruszcza Gdańskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

Przegląd maja 2023 w Pruszczu Gdańskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Nauczycielka z Pruszcza walczy o powrót do zdrowia. Pijany kierowca staranował jej auto. Trwa zbiórka na rehabilitację Nauczycielka historii z Pruszcza Gdańskiego została ciężko ranna w wypadku w powiecie nowodworskim. Auto, którym kierowała, staranował pijany kierowca. 41-latek miał niemal 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pani Ania przez dłuższy czas nie wróci do pracy. Liczne złamania od szyi w dół, złamana miednica, uszkodzony kręgosłup, przebite płuco sprawiły, że przechodzi operację za operacją. Czeka ją długa rehabilitacja. Szkoła, w której uczy, rodzina i przyjaciele ruszyli ze zbiórką, by pomóc Ani wrócić do zdrowia.

📢 Wypadek z udziałem motocyklisty w gm. Trąbki Wielkie. 36-latek trafił do szpitala Do wypadku z udziałem motocyklisty doszło w gminie Trąbkach Wielkich (p. gdański). Są już wstępne ustalenia policji. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi do 3 lat więzienia.

Prasówka czerwiec Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 X Jubileuszowa Powiatowa Paraolimpiada w Straszynie. To był pełen emocji i wrażeń dzień X Jubileuszowa Powiatowa Paraolimpiada odbyła się w sobotę w Straszynie. Było dużo atrakcji, zabawy i ... uśmiechu. Zajrzyjcie do naszej relacji.

📢 Emilia Majewska i Klaudia Ligenza z Pomorza to Finalistki Miss Polski 2023. Zobaczcie wszystkie kandydatki [ZDJĘCIA] Wybory Miss Polski 2023 zbliżają się wielkimi krokami. O koronę powalczą 32 kandydatki z 16 województw naszego kraju, wśród nich są dwie reprezentantki Pomorza. Wielka gala odbędzie się 16 lipca w Nowym Sączu. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich finalistek konkursu.

📢 Arcybiskup Wojda w Pruszczu Gdańskim. Ks. Łada świętował 50-lecie kapłaństwa. ZDJĘCIA W niedzielę proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdański - ks. Stanisław Łada obchodził 50-lecie kapłaństwa. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego. Wzięli w niej udział parafianie, zaproszenia goście, rodzina księdza proboszcza oraz samorządowcy. 📢 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim. Ten zabytek ma blisko 700 lat. Poznaj historię, zobacz zdjęcia Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego jest chyba najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem w powiecie gdańskim. Położony na nieznacznym wzniesieniu, otoczony starodrzewem i podkreślony biegiem kanału Raduni teren kościoła stanowi najstarszy element osady miejskiej w Pruszczu Gdańskim. 📢 ZSOiO w Pruszczu - stara dobra szkoła z tradycjami. Od 1945 roku kształcą tu ogrodników i sadowników Pierwszą szkołą ponadpodstawową w Pruszczu Gdańskim był popularny Ogrodnik. Placówka powstała już 7 listopada 1945 roku, jako Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego i Spółdzielczości. Na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniała się nazwa tej placówki oświatowej. Dziś to Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących. Jak rozwija się placówka po wojnie?

📢 Projekt edukacyjny przedszkolaków i nauczycieli z SP nr 2 w Pruszczu. Poznawali inne regiony, kulturę Dziewięć miesięcy trwał projekt edukacyjny realizowany przez oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim i przedszkole w Poznaniu. Była wymiana doświadczeń nauczycieli, wizyty studyjne, a na koniec spotkanie przedszkolaków, wspólna integracja i występy na scenie.

📢 Licealiści z Pruszcza Gdańskiego na podium. Zdobyli medale w Krajowym Konkursie Wiedzy o Morzu Medalowe miejsca zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim podczas III Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu. Licealiści musieli się wykazać wiedzą teoretyczną i praktyczną. 📢 Nowoczesne fotoradary na Pomorzu. Gdzie będą łapać kierowców? Nowa lokalizacja odcinkowego pomiaru prędkości! Jeszcze w tym roku na wielu pomorskich drogach w miejsce starych fotoradarów pojawią się nowoczesne. Co więcej, planowane są trzy nowe lokalizacje z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości.

📢 Groźny wypadek w Czapielsku w gm. Kolbudy. Zakleszczoną osobę wyciągali strażacy Do groźnego wypadku doszło we wtorek po południu w gminie Kolbudy. Osoba poszkodowana trafiła do szpitala. 📢 Mała Akademia Teatralna na scenie w Pruszczu w premierowym spektaklu "Mąż umarł, ale już mu lepiej" | ZDJĘCIA Czasem nawet najlepszy plan może nie pójść po naszej myśli. Zofia idzie do celu po trupach. Jak to się skończy? Czy zostanie upragnioną wdową? Na to pytanie w groteskowym spektaklu "Mąż umarł, ale już mu lepiej" próbują znaleźć odpowiedź młodzi aktorzy z Małej Akademii Teatralnej w Pruszczu Gdańskim. 📢 Wspomnienia z PRL. Nietypowa lekcja historii ósmoklasistów z SP nr 3 w Pruszczu Gdańskim. ZDJĘCIA Kto jeszcze pamięta pralkę Franię, telefony z tarczą, kartki na mięso, cukier, magnetofony na taśmę czy wagi na odważniki? Dzięki tym reliktom czasów PRL-u dziś wywołujących uśmiech można poznać także historię tamtych czasów. Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim, wspólnie z rodzicami, dziadkami poznawali ją przygotowując makiety do tematu "Wspomnienia z PRL-u. Zobaczcie, jakie prace wykonali.

📢 Wspomnienia z PRL. Nietypowa lekcja historii ósmoklasistów z SP nr 3 w Pruszczu Gdańskim. ZDJĘCIA Kto jeszcze pamięta pralkę Franię, telefony z tarczą, kartki na mięso, cukier, magnetofony na taśmę czy wagi na odważniki? Dzięki tym reliktom czasów PRL-u dziś wywołujących uśmiech można poznać także historię tamtych czasów. Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim, wspólnie z rodzicami, dziadkami poznawali ją przygotowując makiety do tematu "Wspomnienia z PRL-u. Zobaczcie, jakie prace wykonali.

